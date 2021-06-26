مندوب ألمانيا بالأمم المتحدة: نرفض الإملاءات الخارجية على الليبيين

أكد مندوب ألمانيا الدائم لدى الأمم المتحدة ” كريستوف هيزغن ” أن العملية السياسية في ليبيا عملية مملوكة لليبيين ولا يمكن أن تكون هناك إملاءات من الخارج.

وقال ” هيزغن ” في تصريحات صحفية إن بلاده تطالب بنشر مراقبين دوليين لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأوضح أن دور المجتمع الدولي هو المساعدة، داعيا جميع الأطراف على الاتفاق على دعم الاستقرار في ليبيا والتغلب على المصاعب واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار.

وأشار إلى أن مؤتمر ” برلين 2 ” ذكر جميع الأطراف الدولية بالتزاماتها تجاه ليبيا، مطالبا بضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد على أن يكون الانسحاب منسقا رغم عدم وجود إطار زمني لذلك، وفق تعبيره.