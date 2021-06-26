37 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الزاوية

أعلنت إدارة فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالزاوية، اليوم السبت، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى تسع حالات شفاء في غضون الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك بعد فحص 73 عينة مسحة أنفية بمختبر صحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالزاوية، وفق بيان منشور صفحة الإدارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

– ارتفاع إصابات «كورونا» اليومية في ليبيا ولا حالات وفاة

وتوزعت الحالات بواقع 25 حالة موجبة جديدة، و12 حالة مخالطة.

وحتى الجمعة، بلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا منذ بداية الجائحة في مارس 2020، 192 ألفا و129 حالة بينها 177 ألفا و358 شفاء، و11 ألفا و586 نشطة، و3185 وفاة، فيما بلغ عدد المطعمين ضد الوباء 374 ألفا و554 شخصا.

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