وزارة الصحة ترفد الكفرة بأجهزة ومعدات طبية

أعلن مستشفى الشهيد عطية الكاسح في مدينة الكفرة، عن استلامه أجهزة ومعدات طبية من وزارة الصحة، ووصولها لأقسام المستشفى في كافة التخصصات.

وأعلنت إدارة المستشفى في هذا الصدد عن استبدال جهاز الصورة المقطعية بآخر جديد، وتركيب مناظير العمليات الخاصة بالعيون داخل غرفة العمليات، ومن المنتظر الشروع في إجراء عمليات العيون قريبا.

وفي ذات السياق، تسلم مستشفى الكفرة للنساء والولادة مصنعاً للأكسجين الطبي وأسطوانات أكسجين وأجهزة للتنفس الصناعي، كما تسلّم مركز طب المناطق الحارة بالكفرة جهاز الفحص الدقيق (PCR).

وتأتي هذه الإجراءات الداعمة إيفاء للوعود التي قطعها وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، بتوفير كافة الاحتياجات للمرافق الصحية خلال زيارته للكفرة في منتصف شهر مايو الماضي.

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