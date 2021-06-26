كاتب كويتي: التدخلات الخارجية المعضلة الأساسية أمام السلام في ليبيا

أكد الكاتب الكويتي عيسى العميري أن التدخلات الخارجية في ليبيا هي المعضلة الأساسية أمام عملية السلام فيها.

ونوه العميري في مقالة نشرتها صحيفة “الاتحاد”، اليوم السبت، إلى أن عدم استقرار ليبيا يؤثر بشكل سلبي على منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ككل، موضحا أن عدم الاستقرار هذا والمشاكل التي تنجم عنه، يكون لها أثرها على الدول المجاورة، مما يشكل تهديداً مباشراً للسلام في المنطقة.

وشدد الكاتب السياسي على أن “إرساء السلام في ليبيا هو حاجة ملحة ومهمة جداً لمنطقة حوض المتوسط إذا ما أردناها منطقةً خاليةً من المشاكل والحروب والقلاقل والتدخلات الخارجية، وبناءً عليه فإن استقرار ليبيا هو من استقرار منطقة المتوسط، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى”.