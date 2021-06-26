طوارئ الصحة: رفع حالة الاستعداد من الزاوية حتى منفذ وازن بسبب تفشي السلالة الهندية بتونس

أكد مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة محمد الغزيوي أن الوضع الوبائي العامّ في ليبيا جيد ، حيث تم تسجيل انخفاض في معدل الإصابات بنسبة 10%، مع انخفاض ملحوظ في حالات الوفاة مقارنة بالأشهر الثمانية الماضية.

وأضاف الغزيوي، في تصريحات إعلامية، أن هناك حالة تأهب لرفع حالة الاستعداد في المنطقة الغربية ابتداء من الزاوية حتى الحدود التونسية ومنفذ وازن؛ بسبب تفشي السلالة الهندية في تونس مع تسارع وزيادة حركة وتنقل المسافرين بين البلدين ، مشيراً إلى أن الأطقم الطبية باتت لديها خبرة كافية التعامل مع “كورونا” وسلالاته المتحورة.

وأكد مدير إدارة الطوارئ استمرار حالة رصد الأوضاع في عدد من المناطق التي شهدت ارتفاعاً طفيفاً في عدد الحالات مثل: الواحات والشويرف وفي الحقول النفطية، مشيراً إلى تمكن الفِرق الطبية من السيطرة على الوضع الوبائي في منطقة الدليم بمرزق.

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