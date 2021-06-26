وزير النفط والغاز يتفقد حقولا نفطية بهدف تحسين إنتاجها

ليبيا – زار وزير النفط والغاز محمد عون عددا من الحقول النفطية من بينها حقول الفيل والشرارة وإيراون.

ووفقًا للمكتب الاعلامي لوزارة النفط والغاز فإن الزيارة التي تمت بمرافقة مستشاري الوزارة وأعضاء شركة أكاكوس للعمليات النفطية وشركة زلاف للاستكشاف وإنتاج النفط والغاز تضمنت الإطلاع على مشروع تطوير الحقول التابعة لشركة زلاف وحقل العطشان.

وأضاف البيان إن الهدف من هذا هو التمكين من تزويد محطة كهرباء أوباري بالغاز الطبيعي وتوفير كميات النفط الخام التي تستعمل حاليا كوقود للمحطة فيما تم تفقد الحقول والمحطات الصغيرة التابعة لتلك الحقول للتعرف على وضعها ودراسة إمكانية إصلاح المتوقف منها ورفع مستوى أدائها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية