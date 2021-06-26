التركي يبحث مع عدد من الخبراء عودة المشاريع الزراعية وإتاحة الفرصة للمستثمرين

بحث وكيل وزارة الزراعة محمد التركي مع عميد بلدية غريان يوسف بديري ومجموعة من خبراء الزراعة طرق تفعيل ودعم الشرطة الزراعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التجاوزات على الأراضي الزراعية.

وحسب وكالة الأنباء الليبية، فقد تم تجديد المطالبة بإرجاع المشاريع الزراعية إلى قطاع الزراعة، وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين، إضافة إلى التباحث حول تنفيذ مشروع زراعة مليون شجرة زيتون و500 ألف شجرة لوزيات.

وتفقد ”التركي” مختبر الصحة الحيوانية، ومشروع أبوشيبة الإنتاجي، وتعهد بتوفير احتياجاتهما اللازمة.

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