صحيفة أيرلندية: اتهامات لجونسون بالخيانة بعد لقاءه الدبيبة

كشفت صحيفة “بلفاست تيليفراف” الأيرلندية، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون تمت اتهامته بـ “الخيانة” بعد انتهاء اجتماعه مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في داونينج ستريت يوم الخميس، دون ذكر تعويض ضحايا الجيش الجمهوري الأيرلندي .

وقالت الصحيفة، هناك غضب من جماعات ضحايا الجيش الايرلندي عندما بدا أن قضية التعويض قد تم تجاهلها، وجاء في بيان صحفي صادر عن داونينج ستريت أن جونسون نافش المخاوف الأمنية المستمرة في ليبيا وافتتاح المركز الأوروبي للمؤسسة النفط الوطنية الليبية في لندن وعودة تمثال يوناني قديم.

وذكرت مصادر في داونينج نقلا عن الصحيفة، أن قضية الإرهاب الذي ترعاه الدولة الليبية وضغط المملكة المتحدة من أجل العدالة والتعويضات قد نوقشت في الاجتماع ولكن تم تجاهل التعويضات ، وقد رفضت الحكومة باستمرار استخدام 12 مليار جنيه إسترليني من الأصول الليبية المجمدة في المملكة المتحدة وأكدت أن هذا أمر يخص ليبيا .

قال كيني دونالدسون ، المتحدث باسم منظمة ضحايا الأبرياء إن الوقت قد حان لإنهاء “الخيانة”، وقد اقتبس جوناثان غانيش ، من جمعية ضحايا دوكلاندز ، خطابًا في 2018 تلقاه من جونسون خلال فترة عمله وزيراً للخارجية ، قال فيه إنه “واجب أخلاقي” لتأمين العدالة للضحايا، متابعا، القول إنه وضع مروع حيث يتوجه رئيس وزراء ليبيا إلى لندن ويكون لدى بوريس جونسون مناقشة في التجارة والأعمال.

وأضاف من جانبه أننا نواصل الضغط على السلطات الليبية لمعالجة المسؤولية التاريخية للدولة الليبية عن دعم نظام القذافي للجيش الجمهوري الايرلندي .