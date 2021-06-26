مدافعا عن مرتزقة تركيا.. مستشار المرزوقي: وزيرة الخارجية الليبية بائسة

هاجم محمد هنيد، مستشار المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق، وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ودافع عن المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا.

وقال هنيد في تغريدة على “تويتر”، ‏رصدتها “الساعة 24″، “عندما يتحدث المجتمع الدولي ووزيرة الخارجية البائسة عن إخراج المرتزقة من ليبيا فهم لا يقصدون فاغنر والجنجاويد والسودانيين والتشاديين والأوروبيين والمصريين والإماراتيين بل يقصدون الأتراك فقط” على حد زعمه.

وفي سياق متصل، انتهى مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، بالتأكيد على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها بديسمبر المقبل، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي.

ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاقية تدريب عسكري مع رئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايتها فائز السراج، والتي رفضها مجلس النواب وقرر تقديم الموقعين عليها لمحاكمة قضائية بتهمة الخيانة.

وتحت هذه الذريعة، نشرت تركيا آلاف المقاتلين السوريين دعما لحكومة الوفاق في معركتها ضد قوات الجيش الوطني الليبي الذي وصل إلى طرابلس لتطهيرها من المسلحين والإرهابيين والمليشيات الإجرامية.

وذكر تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية العام الماضي أن تركيا أرسلت آلاف المقاتلين السوريين مدفوعي الأجر إلى ليبيا.