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مدافعا عن مرتزقة تركيا.. مستشار المرزوقي: وزيرة الخارجية الليبية بائسة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم محمد هنيد، مستشار المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق، وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ودافع عن المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا.

وقال هنيد في تغريدة على “تويتر”، ‏رصدتها “الساعة 24″، “عندما يتحدث المجتمع الدولي ووزيرة الخارجية البائسة عن إخراج المرتزقة من ليبيا فهم لا يقصدون فاغنر والجنجاويد والسودانيين والتشاديين والأوروبيين والمصريين والإماراتيين بل يقصدون الأتراك فقط” على حد زعمه.

وفي سياق متصل، انتهى مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، بالتأكيد على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها بديسمبر المقبل، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي.

ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاقية تدريب عسكري مع رئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايتها فائز السراج، والتي رفضها مجلس النواب وقرر تقديم الموقعين عليها لمحاكمة قضائية بتهمة الخيانة.

وتحت هذه الذريعة، نشرت تركيا آلاف المقاتلين السوريين دعما لحكومة الوفاق في معركتها ضد قوات الجيش الوطني الليبي الذي وصل إلى طرابلس لتطهيرها من المسلحين والإرهابيين والمليشيات الإجرامية.

وذكر تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية العام الماضي أن تركيا أرسلت آلاف المقاتلين السوريين مدفوعي الأجر إلى ليبيا.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • البائسة هى تونس التى تعانى من الفقر والقهر وتحالف الارهاب مع الفساد اما الوزة العسولة نجلاء المنقوش فهى باسمة الوجه امرأة خير من مليون حقير مثلك ومثلها فى تونس عبير موسى فخر تونس اما انت فكنت امعه للمرزوقى الفاشل والذى اعتزل العمل السياسى فاراح واستراح .
    اما المنقوش فأمرأة وطنية تدافع عن سيادة الوطن وكرامته لانها نالت ثقة الشعب ياكلب ولانك مثل اى امعة بغبغان تردد كاام خيبان فاين اشباح الفاغنر او الجندويد لو راينا اسير واحد منهم لدى المليشيات لصدقنا خزعبلات هدفها التغطية عل وكسة الخوان بجلب مرتزقة من سوريا راينا مئات الاسرى والقتلى منهم فالدليل واصح قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين فاى مصدر امربكانى مضروب فقد سبق ان ادعوا وجود اسلحة دمار شامل بالعراق واتضح كذبها رغم انهم قدموا صورا مزيفة زعموا انها ملتقطة بالاقمار الصناعية وطلعت اكذوبة كبرى مثل اكذوبة فاغنر وراينا جميعا عرض عسكرى للجيش الوطنى امام قائد الجيش فاين قادة الفاغنز او الجندويد فى العرض ياعرص اليس عندكم ذرة عقل

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  • She does not care what kind of dog barks a Libyan dog or a Tunisian dog, madam Najlaa does not care about dogs barking
    قافلة الوزيره تسير بثبات ولا تهتم لنباح الناحبين ليبيين او تونسيين فكل بيهم مغفل جاهل تافه حيره يؤيد تركيا احتلال تركيا لغرب البلاد الليبيه

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  • المشكلة نقص الخبرة ـ هي فقط تحتاج لفريق عمل ليبي وتقسيم المهمات على حسب الواقع ـ حتى بالتعاون مع الأستذ طاهر سيالة وتكون هناك اجتماعاتللمعرفة المهمات والشئونن الكعرقلة لتسيير الاعمال وماهية شئون العلاقات الدولية وما يترتب عليها من مصالح لليبيا وماهي السلبيات ـ لأن الموضوع ليبي ليبي ـ مش غير فخرة بمناصب .وانتم فاهمين القصد من امراض نفسية في نفوس بعض فئات من السياسين أو المتسلقين. أو االمتطفلين في شئون ليبيا.. !!! –
    أنتم موظفين عند الدولةالليبية وشأنكم شأن اي موظف يرعى مصالح بلاده ويحسن من شئونها ـ دون اي تهاون أو تدخلات خارجية.

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  • هذا الفيدو فقط يستدعي ارسال ـ الشرطة الخاصة الدوبلوماسسية الليبية ـ لفحص التوظيف داخل السفارات الليبية فالخارج ـ ” .ش د .ل ”
    وهي إدارة أمن ليبي تستدعيها الدولة الليبية تتكون من مسؤلين يستطيعون عزل اي سفير أو موظف في أي سفارة ليبية فالخارج وفحص هويته وجنسه والتحقيق في صلاحية تواجده داخل السفارة و القنصلية الليبية في أي دولة من دزل العالم .
    youtube.com/watch?v=7uOtDasctZc
    .youtube.com/watch?v=sTY-XzzkIXs

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  • يعطوا في التوانسة في المليارات الدولارات والتوانسة فاتحين افامهم ويتطالوا غلى الليبيين ووزيرة خارجيتهم تستاهلوا يا ليبيين يا انذال عيشوا في الظلام والهم والارهاب والتوانسة والاتراك مستفيدين بالمليارات الليبية يا ليبيين يا خونة يا انذال

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