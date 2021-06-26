أبو عجيلة يكشف لـ”الساعة24″ الخطة “ج” لنزع صلاحيات الرئيس المقبل

قال محمد أبوعجيلة عضو لجنة الحوار السياسي ، لمدة 10 سنوات جربنا إقامة أجسام تشريعية ولكن دون وضع آلية لحلها في حالة إخلالها بواجباتها وهو ما تسبب في الفوضى السياسية في ليبيا.

وأضاف أبو عجيلة في تصريحات خاصة لـ”الساعة24″، أن أحد أسباب الانقسام والنزاع هو الاختلاف على تعريف منصب القائد الأعلى للجيش و من يتولى ذلك المنصب .

واستطرد، لم تتعظ التيارات والجهات المتصارعة طيلة العشر سنوات الماضية رغم الفوضى السياسية والاقتتال ، ومازالت تصر على الحفاظ على نظام سياسي مهلهل ، بل نظام خالق للفوضى ، ولجأت إلى خطة ( ب ) ، بالدفع في اتجاه عدم انتخاب الرئيس مباشرة ، وانتخابه من البرلمان ليصبح رهينة التجاذبات السياسية ، ولكن أمام الضغط الدولي والمحلي ويأسوا من تمرير خطتهم ، اتجهوا إلى الخيار ( ج ) وهو تفريغ الرئيس من محتواه ليبقى صورياً ومسحوبة منه الصلاحيات الرئيسية التي تمكنه من ممارسة مهامه ، بشكل يحفظ التوازن بين السلطات ، تلك الصلاحيات والتي تنص عليها دساتير دول كثيرة في العالم ، عربية ، أسيوية ، أفريقية، وأوروبية ومن هذه الصلاحيات ، حل البرلمان، القائد الأعلى للجيش .

وتابع، نحن على أعتاب أيام من إعداد قاعدة دستورية للتجهيز لانتخابات تاريخية في ليبيا للخروج من عنق الزجاجة ، فعلى الشعب الليبي والبعثة الأممية التي تشرف على العملية السياسية ، والدول الراعية والمتدخلة في الشأن الليبي أن ينتبهوا إلى تلك المخططات ، لأن هذا العمل خطير إذا ما تم حسب خطط تلك الجماعات والتيارات ، قد يرجعنا إلى المربع الأول ، وتكون العملية السياسية والانتخابات سبباً في انتشار حالة الفوضى والاقتتال .