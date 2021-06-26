الإرهابي بهاء كشك: كنت إلى جانب عشماوي لحظة القبض علينا ونحن نغادر درنة

ليبيا – عقدت الدائرة الخامسة إرهاب بمحاكم طرة الجلسة الثانية لمحاكمة 3 إرهابيين من بينهم بهاء كشك أحد أعضاء تنظيم هشام العشماوي والمرحل معه من ليبيا.

ووفقا لما ورد في وسائل إعلام مصرية وتابعته صحيفة المرصد إن الجلسة التي تم عقدها برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني تأتي لمحاكمة الـ3 بتهمة توليهم قيادة جماعة “المرابطين” الإرهابية ناقلة عن كشك قوله خلال الجلسة:”تزوجت في ليبيا من مصرية تعرفت عليها عن طريق شقيقها العامل في مجال صيانة الهواتف”.

وتابع كشك بالقول:”وفي غضون فترة الحصار قتلت زوجتي وأولادي أثناء مداهمة المكان التي كنت متواجد به وخلال هذه الفترة حاولنا أكثر من مرة عن طريق مفاوضات بين مجلس مجاهدي درنة وخليفة حفتر لإخراج المحاصرين وفي أحد هذه المحاولات تم القبض عليا وبرفقتي هشام عشماوي”.

وأقر كشك بتواجده في مدينة درنة خلال عملية الحصار والقبض عليه وعلى هشام عشماوي أثناء محاولة الخروج من المدينة التي تواجد فيها كتيبة شهداء أبو سليم ومن ثم انضم إليها “ثوار” ومواطنين ليبيين وتغير اسم الجماعة إلى مجلس شورى المجاهدين في درنة وعقب أحداث الحصار تغير أسمها مرة أخرى.

وبشأن سؤاله من قبل المحكمة عن سبب اختياره لمدينة درنة للتواجد فيها رد كشك قائلا إنها أقرب المدن لمصر والتعامل فيها مع المصريين مختلف عن المدن الأخرى واستمر تواجده فيها رغم علمه بالمواجهات العسكرية فيها لأنها لم تكن تواجه في البداية أي حصار أو أي مواجهة.

وكان المتهمون الـ3 قد تم توجيه تهم ارتكاب جريمة تمويل جماعة إرهابية وإمدادها بأسلحة وذخائر ومفرقعات وتكوين خلية “المرابطين” الإرهابية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية