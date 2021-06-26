وزارة الداخلية تطيح بمطلوبين على ذمة قضايا سرقة وحرابة في صرمان والقره بوللي

ليبيا – تمكنت دوريات أمنية تابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالادارة العامة للعمليات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي يمتهن السرقة والحرابة.

بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة الوحدة الوطنية طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن هذه التشكيل يتألف من 7 أشخاص يمارسون السرقة والحرابة في مدينة صرمان مبينا اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهات الإختصاص.

وفي سياق ذي صلة كشفت قوة دعم مديرية أمن القره بوللي وقسم البحث الجنائي بالمديرية عن القبض على مطلوب لمركز حماية الطاقة الكهربائية في المنطقة لاتهامه في قضايا سرقة أسلاك الشركة العامة للكهرباء فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وإحالته الجهة المختصة.

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