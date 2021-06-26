حكومة الوحدة الوطنية متهمة بتزوير استبيان أمريكي حول ليبيا

اتهم رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حكومة الوحدة الوطنية بالتلاعب في نتائج استبيان أجرته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتزويره لصالحها.

وقالت منصة حكومتنا الرسمية، في تغريدة لها اليوم السبت: “في استطلاع للرأي أجرته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.. عبر قرابة 70% من المشاركين في الاستطلاع عن ثقتهم بـ حكومة الوحدة الوطنية، وقدرتها على تنفيذ المشاريع في كل المدن الليبية”.

غير أن الاستبيان لم يتطرق إلى سؤال الليبيين عن مدى ثقتهم في الحكومة، بل تناول رؤيتهم للانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضحت نتائج الاستبيان الذي نشرته السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر صفحتها، أن 58٪ يخططون للتصويت في الانتخابات الوطنية، و71٪ متفائلون بشأن نجاح انتخابات ديسمبر. و 2/3 يرفضون التأجيل إلى ما بعد عام 2021.