مصباح: نتطلع لتطوير أداء سفارة ليبيا في مصر وملحقياتها لتوطيد العلاقات

ليبيا – تولى القائم بالأعمال وكالة في سفارة ليبيا في مصر محمد مصباح مهام عمله بعد إتمام إجراءات التسليم والاستلام في مقر السفارة.

بيان صحفي صادر عن السفارة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى ما قاله مصباح خلال احتفالية توليه مهامه بشأن تطلعه في ظل حكومة الوحدة الوطنية التي نالت ثقة مجلس النواب إلى العمل بروح الفريق الواحد خاصة بعد انتهاء مرحلة الانقسام التي عانى منها الوطن والمواطن.

وشدد مصباح على سعيه إلى تطوير أداء السفارة وملحقياتها للوصول بها إلى المكانة اللائقة لتوطيد أواصر الأخوة بين مصر وليبيا وخدمة المواطنين الليبيين المقيمين في الأراضي المصرية مع الالتزام بثوابت السياسة الخارجية التي تتمثل في السيادة الوطنية وعقد الانتخابات في موعدها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية