رئيس خارجية البرلمان الإسباني يؤكد لـ”النواب” حرص بلاده على التعاون مع ليبيا

عقدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب اجتماعا افتراضيا مع ، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني” ماري كلوزه” ، حيث حضر الاجتماع من الجانب الليبي رئيس لجنة الخارجية” يوسف العقوري ” وأعضاء اللجنة ، غراهيم كرنفودة ، المبروك الخطابي ،بالإضافة لمشاركة رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب” عيسى العريبي ” .

وبحسب إيجاز صحفي لمجلس النواب، ناقش المجتمعون آخر التطورات السياسية الراهنة في ليبيا وسبل تعزيز العلاقات بين الدولتين في جميع المجالات ، كما أمد أعضاء مجلس النواب على عمق وأهمية العلاقات مع إسبانيا والحرص على تقويتها والاستفادة من التجربة البرلمانية الإسبانية المتميزة .

ومن جانبه أكد ماري كلوزه حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الدولة الليبية في جميع المجالات واعتزازه بالعلاقات مع ليبيا ، كما شدد على أهمية وضع برنامج للتعاون البرلماني من أجل تبادل الخبرات البرلمانية بين المجلسين وحرصه على متابعة الحكومة الاسبانية فيما يخص ملف العلاقات مع ليبيا .

وفي الختام أتفق الحاضرون على استئناف الاجتماعات وترتيب زيارات متبادلة من أجل مزيد من متابعة المواضيع المشتركة بين البلدين.