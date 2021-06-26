أفريكا إنتليجنس: الدبيبة يتولى مهمة البحث عن الأصول الليبية لتنظيف السجل الأسود لعائلته والفرار من العدالة

قال موقع أفريكا إنتليجنس الاستخباراتي، الأربعاء، إن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة سيطر على مكتب إدارة استرداد الأصول و الأموال الليبية ”LARMO” المكلف بتعقب أصول بملايين الدولارات التي تم اختلاسها في ظل حكم نظام القذافي السابق .

ويشير الموقع أيضا إلى جهاز تنمية وتطوير مراكز الإدارية، وكان يترأسه في ذلك الوقت الدبيبة وعمه علي إبراهيم دبيبة وفقًا للموقع .

مصدر خاص بقناتنا، قال: “الدبيبة يسعى لأخذ الأصول المجمدة تحت جناحه لحماية عائلته، وذلك بعد أن تحدّث التقرير أن مكتب استرداد الاصول الذي يحاول الدبيبة الاستيلاء عليه قد وصل قبل سنة بالتعاون مع جهة تحقيق أمريكية لفساد كبير يطال الدبيبة وعمه علي الدبيبة خلال عملهم في جهاز تطوير المرافق الادارية والاستثمارات الداخلية قبل 2011 وهو مادفع النائب العام لتجميد اصولهم في الداخل والخارج سنة 2012 واجمالي المنهوب يقارب 5 مليارات طيلة 35 سنة اليوم نستطيع القول أن الدبيبة بدأ مهمته الحقيقية التي سعى لأجلها بمعرفة علي الدبيبة نحو السلطة وهي تنظيف السجل الأسود لعائلته والفرار من العدالة التي ستطالهم يوماً ما ولأجل تعطيلها مولو الحروب والاعلام الفاسد طيلة 10 سنوات”.

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