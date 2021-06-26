رئيس خارجية البرلمان الإسباني يؤكد للجنتي الخارجية والطاقة النيابيتين حرص بلاده على التعاون مع ليبيا

عقدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب اجتماعا افتراضيا مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني ماري كلوزه، حيث حضر الاجتماع من الجانب الليبي رئيس لجنة الخارجية يوسف العقوري وأعضاء اللجنة، إبراهيم كرنفودة، المبروك الخطابي، بالإضافة لمشاركة رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي.

وبحسب إيجاز صحفي لمجلس النواب، ناقش المجتمعون آخر التطورات السياسية الراهنة في ليبيا وسبل تعزيز العلاقات بين الدولتين في جميع المجالات، كما أمد أعضاء مجلس النواب على عمق وأهمية العلاقات مع إسبانيا والحرص على تقويتها والاستفادة من التجربة البرلمانية الإسبانية المتميزة .

ومن جانبه أكد ماري كلوزه حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الدولة الليبية في جميع المجالات واعتزازه بالعلاقات مع ليبيا ، كما شدد على أهمية وضع برنامج للتعاون البرلماني من أجل تبادل الخبرات البرلمانية بين المجلسين وحرصه على متابعة الحكومة الاسبانية فيما يخص ملف العلاقات مع ليبيا .

وفي الختام أتفق الحاضرون على استئناف الاجتماعات وترتيب زيارات متبادلة من أجل مزيد من متابعة المواضيع المشتركة بين البلدين.

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