«أفريكا أنتيليجنس» يكشف محاولة الدبيبة السيطرة على مكتب تتبع الأموال المهربة

نشر موقع “أفريكا أنتيليجنس” تقريرا قال فيه أن المجلس الرئاسي السابق بقيادة السراج قام بإنشاء مكتب لتتبع الأموال المهربة واستردادها بإسم “لارمو” يتبع المجلس الرئاسي وقام بتكليف شخص اسمه أنور عارف لقيادة هذا المكتب .
وأضاف التقرير أنّ الدبيبة قام بإصدار قرارين مفاجئين بنقل تبعية المكتب من المجلس الرئاسي إلى مجلس الوزراء بتعد صارخ على صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي وبالمخالفة للقوانين السارية وحاول تغيير مدير مكتب “لارمو” انور عارف واستبداله بشخص اخر كان يعمل معه من 17 عام إسمه محمد رمضان محمد المنسلي .
التقرير، وفق الموقع، يتكلم عن فساد كبير وصلت إليه تحقيقات مكتب لارمو مع شركتين امريكيتين متخصصتين في استرداد الأموال تخص قضايا “لدكو” التي كانت تدار من قبل عبد الحميد الدبيبة و”اوداك” التي كانت تدار من قبل علي الدبيبة .
وأضاف الموقع أنّ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رد برسالة عاجلة وهامة يطلب فيها من عبدالحميد الدبيبة بسحب قراراته كونها صادرة عن غير ذى صفة.
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