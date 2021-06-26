محذرا من عودة التفجيرات.. سعيد امغيب: المشري كشف نوايا الإخوان الفترة المقبلة

حذر عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، من عودة التفجيرات والعمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة.

وأكد امغيب في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري كشف نوايا جماعة «الإخوان» الإرهابية خلال الفترة المقبلة، موضحا أنهم يرفضون أي شخصية مناهضة لهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار النائب إلى أن جماعة «الإخوان»، التي جلبت المحتل إلى ليبيا، سترفض أي شخصية لا تنتمي لتيارها الظلامي خلال الانتخابات المقبلة، وسيعملون على محاولة تأجيل الانتخابات عبر شخصيات تنتمي لفكرهم في اللجنة القانونية، التابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وشدد امغيب على أنه لا خيار سوى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا 24 ديسمبر المقبل، منوها إلى أن «الإخوان» وحلفاءها يمكن أن يدفعوا ليبيا للمربع الأول بالعودة إلى مستنقع الفوضى، مثلما حدث عقب انتخابات برلمان جديد في 2014، مضيفاً: «الرأي العام الليبي يرفض بكل شدة تيار الإخوان، وأي وجود لهم في السلطة خلال الفترة المقبلة».