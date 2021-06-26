بوريطة: لا نجاح لأي حل للأزمة الليبية لا يتفق مع رؤية الليبيين

كشف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أسباب مقاطعة بلاده لمؤتمر برلين 2 بشأن معالجة أزمة ليبيا رغم توجيه الخارجية الألمانية الدعوة لحضوره.

وبحسب ما نقلته صحيفة “هسبريس” عن بوريطة، فقد أشار الأخير إلى أن بلاده وبتعليمات من الملك محمد السادس انخرطت منذ البداية في البحث عن حلول للأزمة الليبية قبل حتى أن تكون هذه المؤتمرات والاجتماعات.

وأضاف بوريطة إن موقف المغرب يأتي انطلاقا من قناعات أساسية تكمن في أن ليبيا بلد مغاربي شقيق واستقرارها وأمنها ووحدتها يهم بلاده التي لم يبدأ دورها مع برلين ولن ينتهي معه وأنه كان منخرطا منذ البداية في هذا الملف ولا يغير دوره ولا يزداد أو ينقص بغض النظر ما إذا تلقى دعوة المشاركة أم لا.

وتابع بوريطة بالقول إن المغرب كان لديه منذ البداية موقف من عدم استدعائه لحضور مؤتمر برلين الأول ولم يعبر عنه ليتم استدعاؤه مرة ثانية بل للتأكيد على أن المقاربة التي كانت في البداية أدت إلى عدم استدعاء المملكة في المرة الأولى كانت مقاربة خاطئة.

وأضاف بوريطة قائلا:”السؤال لماذا لم يتم استدعاء المغرب في برلين الأول وتم استدعاؤه في برلين الثاني يجب أن يوجه إلى الآخرين لمعرفة ماذا تغير حتى يتم استدعاء المغرب في برلين الثاني؟ وهل دور المغرب تغير حتى يتم استدعاؤه لبرلين الثاني؟ وهل هناك اعتبارات؟ وهل كان هناك خطأ .”

وشدد بوريطة على أن ليبيا ليست كعكة ديبلوماسية تشتغل فيها لتضاف إلى بطاقة الزيارة لأنها معاناة شعب منذ مدة وإرادته ليخرج من الأزمة عن طريق الانتخابات وليس صور أو حضور أو عدم حضور مؤكدا إن المغرب مع المجهود الأممي ولا يشتغل بمعزل عن المجهود الدولي.

وأشار بوريطة إلى أن الرباط تشتغل في إطار مجهودات الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا لإيجاد حل للأزمة وفق خارطة الطريق التي اتفق عليها الليبيون والدور المحوري للمؤسسات الرسمية في تطبيق الخارطة وإن المغرب لا يرى دوره في الملف الليبي خارج المظلة الأممية والمجهود الدولي.

وخلص بوريطة إلى أن الحلول التي لا تنطلق من الواقع الليبي ولا تنطلق من ما يريده الليبيون لا يمكن أن تنجح إذ لا يمكن لوصفات توضع خارج سياق ليبيا وخارج ما يريده الليبيون أن تنجح في إخراج البلاد من أزمتها التي تمر بها في القوت الحالي”.

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