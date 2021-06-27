أفريكا أنتيليجنس يكشف محاولة الدبيبة السيطرة على مكتب تتبع الأموال المهربة

نشر موقع “أفريكا أنتيليجنس” تقريرا قال فيه أن المجلس الرئاسي السابق بقيادة السراج قام بإنشاء مكتب لتتبع الأموال المهربة واستردادها بإسم “لارمو” يتبع المجلس الرئاسي وقام بتكليف شخص اسمه أنور عارف لقيادة هذا المكتب .

وأضاف التقرير أنّ الدبيبة قام بإصدار قرارين مفاجئين بنقل تبعية المكتب من المجلس الرئاسي إلى مجلس الوزراء بتعد صارخ على صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي وبالمخالفة للقوانين السارية وحاول تغيير مدير مكتب “لارمو” انور عارف واستبداله بشخص اخر كان يعمل معه من 17 عام إسمه محمد رمضان محمد المنسلي .

التقرير، وفق الموقع، يتكلم عن فساد كبير وصلت إليه تحقيقات مكتب لارمو مع شركتين امريكيتين متخصصتين في استرداد الأموال تخص قضايا “لدكو” التي كانت تدار من قبل عبد الحميد الدبيبة و”اوداك” التي كانت تدار من قبل علي الدبيبة .

وأضاف الموقع أنّ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رد برسالة عاجلة وهامة يطلب فيها من عبدالحميد الدبيبة بسحب قراراته كونها صادرة عن غير ذى صفة.

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