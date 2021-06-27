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حرس السواحل الليبية ينقذ 201 مهاجرًا غير شرعي

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

قال الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية اليوم الأحد إنه تم إنقاذ 201 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية.

وأشار الناطق إلى أن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكن صباح اليوم من إنقاذ المهاجرين الذين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وأضاف أنه فور تلقي نداء الاستغاثة تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.

وأوضح الناطق الرسمي فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا” إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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اخبار ليبيا 24

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