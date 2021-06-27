مديرية أمن باطن الجبل تضع خطة لتأمين صهاريج الوقود

إضافة إلى ضبط المخالفين والخارجين عن القانون والسهر على استتباب الأمن، تضطلع مديرية أمن باطن الجبل أيضا بتأمين وصول صهاريج الوقود القادمة من خزانات الساحل الغربي إلى مناطق باطن الجبل.

والتقى رئيس قسم النجدة ورئيس لجنة الوقود والغاز بمديرية السهل الغربي، ومساعد الشؤون الأمنية باطن الجبل، وضباط آخرين، لوضع آلية عمل مشتركة لتأمين وصول الصهاريج.

وبحث المجتمعون تفعيل النجدة بباطن الجبل، ودعم المراكز التابعة لمديرية السهل الغربي.

وأشاد مساعد الشؤون الأمنية العقيد المختار أبوصاع، بالدور الذي يقوم به قسم النجدة ورئيس لجنة الوقود والغاز، واستعرض الحضور المسائل المتعلقة بتأمين وصول الشحنات على طول الطريق الصحراوي الرابط بين مدينتي بدر والجميل.

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