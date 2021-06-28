وزير الخارجية المغربي: ما يهمنا مستقبل الشعب الليبي ولم نفكر يومًا في تحقيق مصلحة مادية

أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن بلاده لم تفكر يوما في تحقيق مصلحة مادية من ليبيا، وأن ما يهمهما هو مستقبل الشعب الليبي.

وأضاف «بوريطة»، في تصريحات صحفية، أن “المغرب لا تفكر فما تأخذه من ليبيا أو كيف تطور استثماراته معها، بل جهودها تنصب في الوقت الراهن على التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة”، في إشارة إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وبدأ رئيس الحكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أول زيارة له إلى المغرب، الأحد، حيث التقى بوريطة، فيما ينتظر أن يجتمع مع رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ومسؤولين آخرين.

وقال بوريطة،عقب لقاءه الدبيبة في مقر وزارة الخارجية المغربية إن “الزيارة تأتي في سياق التواصل المستمر بين المغرب ومختلف الهيئات الشرعية الليبية، وفي إطار التعليمات الملكية التي تشدد على ضرورة تعزيز التواصل والاستماع إلى الأخوة الليبيين حول كل القضايا التي تهمهم»، وفق ما نقلت وسائل اعلام مغربية”.