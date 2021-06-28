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محرضاً ضد الانتخابات .. الأطرش: الثورة الصامدة في ليبيا ستفشل “مسرحية 24 ديسمبر”

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

وصف سامي الأطرش، رئيس ما يسمى بالمكتب السياسي لتجمع ثوار 17 فبراير في طرابلس، الانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل بـ”المسرحية”، وقال في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك أنها ستفشل.

كتب “الأطرش” قائلاً: “مع مرور كل يوم يصبح من الصعب على كل المتآمرين أن يقنعوا أولا عبيدهم وثانيا الدول التي تحاول أن تنقذ ما يمكن إنقاذه لهذا الجسم الفاشل بامتياز وثالثهم المجتمع الدولي وبعثته والذين يسرعون الخطوات من أجل الوصول بنماذجهم الجديدة للوصول للسلطة” وفق قوله.

أضاف “الأطرش” قائلاً: “ردنا المقاوم والمعارض لكل مشاريعكم ومؤامراتكم سيظل هو أن للثورة الصامدة في ليبيا جذور عميقة ستأرقكم وتفشل كل مخططاتكم سواء كان اختياركم عسكريا كما فعلتم في أكثر من مرة أو مدنيا بمسرحية الأربعة والعشرون ، نقول لكم جميعا بأن الأحرار والحرائر يراقبون بدقة كل ما تفعلون وسيأتيكم الرد في الوقت المناسب” على حد تعبيره.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليق

  • هذا الكلام البائس وللاسف يصدر من شخصية اكاديمية تحمل اعلي شهادات التعليم ولكن للاسف يتجاهل الحقيقة والحق ….يتجاهل وهو يعرف انه ليس هناك ثوار ولا ثورة بل مؤامرة دولية بدعم تركي قطري لسرقة ثروات الليبيين وعن طريق الطوار الاشاوس الذين هربوا من السجون بعد سجنهم بتهم القتل والارهاب وتعاطي المخدرات واصبحوا بفضل هذه النكبة مليونيرات ومن اصحاب المولات وشركات طيران وقصور وشقق فارهة واصبحوا سفراء ومدراء عامون و وزراء بفضل سرقة مصرف ليبيا بالاعتمادات الوهمية…بعد ان كان بعضهم سواقين حافلات وفنيين تصليح تكييف وتلفاز وميكانيكية سيارات وشراذم ومتشردين….هذه هي الحقيقة التي تنكرها ياسيد /الاطرش وتعرفها جيدا ولكن اقول لك كلمة واحدة …الساكت عن الحق شيطان اخرس….

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