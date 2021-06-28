محرضاً ضد الانتخابات .. الأطرش: الثورة الصامدة في ليبيا ستفشل “مسرحية 24 ديسمبر”

وصف سامي الأطرش، رئيس ما يسمى بالمكتب السياسي لتجمع ثوار 17 فبراير في طرابلس، الانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل بـ”المسرحية”، وقال في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك أنها ستفشل.

كتب “الأطرش” قائلاً: “مع مرور كل يوم يصبح من الصعب على كل المتآمرين أن يقنعوا أولا عبيدهم وثانيا الدول التي تحاول أن تنقذ ما يمكن إنقاذه لهذا الجسم الفاشل بامتياز وثالثهم المجتمع الدولي وبعثته والذين يسرعون الخطوات من أجل الوصول بنماذجهم الجديدة للوصول للسلطة” وفق قوله.

أضاف “الأطرش” قائلاً: “ردنا المقاوم والمعارض لكل مشاريعكم ومؤامراتكم سيظل هو أن للثورة الصامدة في ليبيا جذور عميقة ستأرقكم وتفشل كل مخططاتكم سواء كان اختياركم عسكريا كما فعلتم في أكثر من مرة أو مدنيا بمسرحية الأربعة والعشرون ، نقول لكم جميعا بأن الأحرار والحرائر يراقبون بدقة كل ما تفعلون وسيأتيكم الرد في الوقت المناسب” على حد تعبيره.

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