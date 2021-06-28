مقترح لـ«العرادي» و6 من أعضاء ملتقى الحوار يتضمن شروطاً إقصائية للمترشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة

انتهى الإخواني عبد الرزاق العرادي عضو ملتقى الحوار السياسي، و6 آخرين من أعضاء الملتقى، من مقترح قدموه للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش وقد اطلعت عليه «الساعة 24» متضمناً شروطاً إقصائية للمترشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المزمع عقدها 24 ديسمبر المقبل.
المقترح الذي أعده العرادي، وخالد الأسطى، فوزي عقاب، عبد الله عثمان، محمد العجيلي الحسناوي، عبد السلام شوها، وأحمد الشركسي، تضمن مقترحاً على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصورة متزامنة، وأن تصبح صلاحيات الرئيس مقيدة، وصلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة منوطة بمجلس أمن وطني يأخذ قراراته بالإجماع.
وتضمن مقترح العرادي شروطاً للمترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فبالنسبة العسكري عليه تقديم ما يفيد بقبول استقالته قبل الترشح، ومزدوج الجنسية يقدم ما يفيد تخليه عن الجنسية الأخرى، وأن تدخل القاعدة الدستورية حيز النافذ مباشرة استنادا على المادة 64 من الاتفاق السياسي وترسل إلى المجلسين لضمان الوفاق السياسي.
مقترح الأعضاء السبع بملتقى الحوار السياسي، تضمن اختيار البرلمان من غرفتين، مجلس النواب ببنغازي، ومجلس للشيوخ في طرابلس، واشترط على المرشح لمنصب الرئاسة ألا يكون ملاحقاً قضائياً من القضاء المحلي أو الدولي، وأن يقدم ما يفيد استقالته من المؤسسة العسكرية، وتخليه عن أي جنسيات أخرى عند التقدم للترشح.
وجاء في المقترح أن تكون مدة ولاية السلطة المنتخبة في 24 ديسمبر 2021 أربع سنوات شريطة إنجاز الاستفتاء على مشروع الدستور في مدة أقصاها ثمانية عشر ش شهراً من أول اجتماع للبرلمان.
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