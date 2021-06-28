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مقترح لـ«العرادي» و6 من أعضاء ملتقى الحوار يتضمن شروطاً إقصائية للمترشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

انتهى الإخواني عبد الرزاق العرادي عضو ملتقى الحوار السياسي، و6 آخرين من أعضاء الملتقى، من مقترح قدموه للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم  المتحدة في ليبيا، يان كوبيش وقد اطلعت عليه «الساعة 24» متضمناً شروطاً إقصائية للمترشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المزمع عقدها 24 ديسمبر المقبل.

المقترح الذي أعده العرادي، وخالد الأسطى، فوزي عقاب، عبد الله عثمان، محمد العجيلي الحسناوي، عبد السلام شوها، وأحمد الشركسي، تضمن مقترحاً على إجراء  الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصورة متزامنة، وأن تصبح صلاحيات الرئيس مقيدة، وصلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة منوطة بمجلس أمن وطني يأخذ قراراته بالإجماع.

وتضمن مقترح العرادي  شروطاً للمترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فبالنسبة العسكري عليه تقديم ما  يفيد بقبول استقالته قبل الترشح، ومزدوج الجنسية يقدم  ما يفيد تخليه عن الجنسية الأخرى، وأن تدخل القاعدة الدستورية حيز النافذ مباشرة استنادا على المادة 64 من الاتفاق السياسي وترسل إلى المجلسين لضمان الوفاق السياسي.

مقترح الأعضاء السبع بملتقى الحوار السياسي، تضمن اختيار البرلمان من غرفتين، مجلس النواب ببنغازي، ومجلس للشيوخ في طرابلس، واشترط على المرشح لمنصب الرئاسة ألا يكون ملاحقاً قضائياً من القضاء المحلي أو الدولي، وأن يقدم ما يفيد استقالته من المؤسسة العسكرية، وتخليه عن أي جنسيات أخرى عند التقدم للترشح.

وجاء في المقترح أن تكون مدة ولاية السلطة المنتخبة في 24 ديسمبر 2021 أربع سنوات شريطة إنجاز الاستفتاء على مشروع الدستور في مدة أقصاها ثمانية عشر ش شهراً من أول اجتماع للبرلمان.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • كلام خرفان غبية لا وزن له وبنم عن جهل بالقانون فالمتهم برئ حتى تثبت ادانته وفى اسرائيل راينا ترشح نتنياهو وهو يحاكم بتهمة الفساد ولو طبقنا كلام هؤلاء الاغبياء فيمكن لاى واحد يتهم اة شخص بارتكاب جريمة وباتى بشهود زور ويقدم للمحاكمة وبحرم من الانتخابات بالياطل ويتم تبرئته بعد ذلك فالحقد الاعمى للخوان على المشير لانهم يعرفون ان الرئيس القادم رغم انفهم واى قانون انتخابى لا بد ان يصدر من مجلس نواب الشعب ياكلب فهو صاحب السلطة التشريعية الوحيد وغير ملزم باى راى استشارى خارجه وغير ذلك باطل اتفووووه عليك وانت حمار فى القانون من نوعية حسن صبانخ فى فيلم الافوكاتو محامى عديم الضمير ومخه مثل الحمير

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  • زعمه الليبيين يقبلوا بشخص قال ان مع الاجنبي حتى لو ضد مصلحة الجماهيرية العضمى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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