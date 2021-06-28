العالمية لخريجي الأزهر تطلق مبادرة تحصين الشباب من الفكر المتطرف

أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا، في منطقة محروقة الشاطئ، مبادرة تحصين الشباب من الفكر المتطرف والذي يستهدف فئة الشباب والتحذير من الانخراط في الجماعات التكفيرية.

وألقي رئيس الشؤون الثقافية بالمنظمة مكتب وادي الشاطئ الشيخ خالد علي عمر عيسي محاضرة توعوية حول مخاطر التطرف وكيفية تحصين الشباب وتوعيتهم والتعريف بسماحة الإسلام الوسطي المعتدل.

من جانبه عبر الشيخ عبدالوهاب خير مدير مكتب المنظمة بوادي الشاطئ عن شكره وامتنانه علي حضور المشائخ والدور الكبير الذي تبذله المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع ليبيا في ألقاء المحاضرات والندوات العلمية التي تساهم بشكل كبير جدا في تنوير عقول الشباب.

وقدم رئيس مجلس ادارة المنظمة العالمية لخريجي الازهر فرع ليبيا الشيخ أكرم الجراري شكره للمنظمة العالمية لخريجي الازهر الشريف ومشيخة الازهر الشريف وعلى رأسهم فضيلة الأمام الأكبر الاستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف علي دعمهم المتواصل للمنظمة في انجاح عملها وتوعية المجتمع الليبي وتحصينهم من افكار التطرف والإرهاب.