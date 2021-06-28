عضو بلجنة المناصب السيادية: نحن بصدد إعداد تقرير نهائي لعرضه على الأعلى للدولة

أخبارليبيا24- خاص

قالت عضو لجنة المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة منى كوكلة اليوم الإثنين إنهم بصدد إعداد تقرير نهائي للجنة وعرضة على المجلس.

وأوضحت كوكلة لـ”أخبارليبيا24″ أنه بعد الانتهاء من الفرز المبدئي لملفات المتقدمين لشاغلي المناصب السيادية، سيم إعداد تقرير مفصلي بالمتقدمين والعدد الكلي وكيفية الفرز ولماذا استبعدت بعض الأسماء.

وتوقعت عضو لجنة المناصب السيادية أن عمل اللجنة ينتهي قبل جلسة مجلس النواب المقبله بحكم أن عمل لجنة الفرز لم ينتهي قبل جلسة اليوم.

وأشارت إلى أنه بعد انتهاء عمل اللجنة سيتم إرسال الملفات الخاصة بالمجلس إلى مجلس النواب، وبدورة يختار 3 ملفات.