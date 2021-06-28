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عضو بلجنة المناصب السيادية: نحن بصدد إعداد تقرير نهائي لعرضه على الأعلى للدولة

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- خاص

قالت عضو لجنة المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة منى كوكلة اليوم الإثنين إنهم بصدد إعداد تقرير نهائي للجنة وعرضة على المجلس.

وأوضحت كوكلة لـ”أخبارليبيا24″ أنه بعد الانتهاء من الفرز المبدئي لملفات المتقدمين لشاغلي المناصب السيادية، سيم إعداد تقرير مفصلي بالمتقدمين والعدد الكلي وكيفية الفرز ولماذا استبعدت بعض الأسماء.

وتوقعت عضو لجنة المناصب السيادية أن عمل اللجنة ينتهي قبل جلسة مجلس النواب المقبله بحكم أن عمل لجنة الفرز لم ينتهي قبل جلسة اليوم.

وأشارت إلى أنه بعد انتهاء عمل اللجنة سيتم إرسال الملفات الخاصة بالمجلس إلى مجلس النواب، وبدورة يختار 3 ملفات.

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  • مايسمى مجلس الدولة من مخلفات الصخيرات منتهى الصلاحية منذ 2017 بموجب بند فيه ينهى عمل الاتفتق بعد سنتين من بداية وبالتالى فان البند 15 من الاتفاق سقط ايضا ولم يعد لمايسمى مجلس الدولة وجود ولا البند 15 الذى كان يتيح لمجلس المشرى ان يكون مسمار جحا اما اتفاق بوزنيقة فهو غير ملزم لمجلس النواب ياكلاب لانه لم يصدق عليه اصلا بنصاب قانونى ولا يمثل الا من وقعوا عليه فقط وهم اقلية .
    اما ما تصلوا اليه من ترشيحات ياكوكو فامسحى بها مؤخرة الحشرى وشميها 3 مرات !!!

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