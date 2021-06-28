من برلين2 إلى جنيف ..ليبيا تنتظر أيام الحسم

بعد أيام من انفضاض مؤتمر برلين 2، ينتظر الليبيون نتائج اجتماعات الملتقى السياسي الليبي، التي تنطلق اليوم في مدينة جنيف بسويسرا، برعاية أممية، لاستكمال تنفيذ بنود خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي، وعلى رأسها اجراء انتخابات ديسمبر في موعدها، وتوحيد المؤسسات العسكرية في البلاد.

«الفرصة الأخيرة»

واحتضن قصر الأمم المتحدة في جنيف اجتماعات عدة بخصوص حل الأزمة الليبية، ونجح آخر اجتماع للجنة الاستشارية لملتقى السياسي الليبي في جنيف منتصف يناير الماضي، في التوصل إلى توافق لتشكيل السلطة الجديدة الموقتة لتمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية، وهو ما أقره أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

صيغ توافقية حول قضايا عالقة

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الأحد، عن توصل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي إلى «صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة» بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

جاء إعلان البعثة الأممية في ختام اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، أمس السبت، الذي دام ثلاثة أيام في توس، ويسرته البعثة بطلب من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

بيان متفائل للبعثة الأممية

وقالت البعثة في بيان، أن نقاشات اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي «جرت في أجواء إيجابية مليئة بروح التوافق، حيث توصلت اللجنة إلى صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة وسترفع توصياتها إلى الملتقى للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال اجتماعه القادم في 28 يونيو في سويسرا، بعد استكمال مشاوراتها».

إشادة أممية

وأثنت بعثة الأمم المتحدة وأعضاء اللجنة الاستشارية على عمل اللجنة القانونية للملتقى «التى نجحت في وضع مشروع للقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021».

لقاء ثان في سويسرا

ونوهت البعثة إلى أن أعضاء اللجنة الاستشارية سيلتقون «مرة أخرى في سويسرا قبل عرض مقترحهم على الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي»، مثنية «على روح المسؤولية الوطنية التي تحلى بها أعضاء اللجنة الاستشارية وعلى سعيهم الدؤوب للوصول إلى صيغ واقعية توافقية تؤمن إجراء الانتخابات في أجواء (آمنة) استجابة لتطلعات الليبيين وتوقهم إلى الاستقرار الدائم والسيادة والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية ولممثليهم المنتخبين».

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والأربعاء، دعا البيان الختامي لمؤتمر برلين الثاني حول ليبيا مجلس النواب والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والسلطات والمؤسسات ذات الصلة «إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر 2021».

وشدد اليبان الختامي على ضرورة «توضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات حسب الضرورة، على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، والترتيبات الخاصة بضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة وإدماج الشباب، وتوفير التمويل الكافي للمفوضية القومية العليا للانتخابات، على وجه السرعة ووفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570».

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