ليبيا الان

«فيروز النعاس»: استبشرنا بهذه الحكومة ففوجئنا بأن همها مرضاة المجتمع الدولي فقط

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعربت فيروز النعاس، الأمين العام لما يعرف بـ«حزب الجبهة الوطنية»، عن استيهائها من السلطة الجديدة ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية، وضعف أداء هذه الحكومة في ملف الخدمات، وقالت: “استبشرنا جميعا بتغيير السلطات التنفيذية وفصل المجلس الرئاسي عن رئاسة الحكومة اعتقاداً منا أن ذلك سيحدث تغيير ولو طفيف في مستوى الخدمات المعيشية للمواطن (رغم قناعتنا أن الطريقة التي اتبعت غير صحيحة) ورغم كل الوعود والخطابات الرنانة التي تدغدغ مشاعر  الشعب وأن حكومة الوحدة الوطنية همها الأول رفع المعاناة عن الشعب”.

أضافت “النعاس” في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك: “لكن تبين أن الهم الرئيسي للحكومة هو مرضاة المجتمع الدولي على اختلاف توجهاته ومخططاته لبلادنا وأصبح مهمة رئيس الحكومة ووزارئه إما استقبال ممثلي الدول أو زيارة هذه الدول والشعب الليبي يعاني من غياب أبسط حقوقه في العيش الكريم” على حد تعبيرها.

واختتمت الأمين العام لما يعرف بـ«حزب الجبهة الوطنية» قائلةً: “لكل مسؤولي الدولة كبارا وصغارا أولى الأولويات توفير سبل العيش الكريم لكل المواطنين، إن المواطنين هم الداعم الحقيقي لكم لو أحسنتم أداء واجبكم تجاههم وهم من سيكون عونا لكم في مواجهة التحديات والصعاب التي تواجهكم”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • نتيجه حتميه ان يكون همها مرضاة المجتمع أليس هو الدولي كونه هو من اوجدها عينها ورشدها فلو الليبيين هم من أختارها وعينها لكانت حرصت علي مرضاة الليبيين

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  • عندك الحق
    ما هو ما عرفتيش حقيقة من هما المجتمع الدولي ،،!!
    ستار أكاديمي والكريمات والمجنسين طالبي اللجوء الي في ليبيا
    والبرلمان ألي ناهبين المشاريع مع المصريين ويماطلوا فالدولة
    والتوانسة الي حارقين كتاب الله
    والسعودية الي مدايرين الترفيه مع السودان في الرياض
    والمصريين ألي مداريين أكبر متحف للأصنام الفراعنة
    والأردن وسوريا ولبنان الي فاتحين الخمارات والميجانا في دمشق .،،!!’
    من الاول قلنا – ليبيا لليبيين فقط
    والغزو الثقافي الي صاير يعتبر تقصير من الامن العام والاعلام ووزارة التربية والثقافة الاسلامية . في الشءون الليبية .

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