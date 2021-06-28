«فيروز النعاس»: استبشرنا بهذه الحكومة ففوجئنا بأن همها مرضاة المجتمع الدولي فقط

أعربت فيروز النعاس، الأمين العام لما يعرف بـ«حزب الجبهة الوطنية»، عن استيهائها من السلطة الجديدة ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية، وضعف أداء هذه الحكومة في ملف الخدمات، وقالت: “استبشرنا جميعا بتغيير السلطات التنفيذية وفصل المجلس الرئاسي عن رئاسة الحكومة اعتقاداً منا أن ذلك سيحدث تغيير ولو طفيف في مستوى الخدمات المعيشية للمواطن (رغم قناعتنا أن الطريقة التي اتبعت غير صحيحة) ورغم كل الوعود والخطابات الرنانة التي تدغدغ مشاعر الشعب وأن حكومة الوحدة الوطنية همها الأول رفع المعاناة عن الشعب”.

أضافت “النعاس” في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك: “لكن تبين أن الهم الرئيسي للحكومة هو مرضاة المجتمع الدولي على اختلاف توجهاته ومخططاته لبلادنا وأصبح مهمة رئيس الحكومة ووزارئه إما استقبال ممثلي الدول أو زيارة هذه الدول والشعب الليبي يعاني من غياب أبسط حقوقه في العيش الكريم” على حد تعبيرها.

واختتمت الأمين العام لما يعرف بـ«حزب الجبهة الوطنية» قائلةً: “لكل مسؤولي الدولة كبارا وصغارا أولى الأولويات توفير سبل العيش الكريم لكل المواطنين، إن المواطنين هم الداعم الحقيقي لكم لو أحسنتم أداء واجبكم تجاههم وهم من سيكون عونا لكم في مواجهة التحديات والصعاب التي تواجهكم”.