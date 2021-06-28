«العرفي»: «النواب» لن يعتمد ميزانية «الدبيبة» قبل الانتهاء من المناصب السيادية

قال عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن عدد الحضور لجلسة اليوم تجاوز 100 نائب، ولن تناقش الميزانية وستخصص الجلسة لمناقشة انتخاب الرئيس والمناصب السيادية.

أضاف “العرفي” في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن جلسة الاثنين القادم ستخصص للميزانية ومساءلة رئيس الحكومة، ونجدد التأكيد على أن الميزانية لن تعتمد قبل الانتهاء من المناصب السيادية، وفق قوله.

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن الحكومة لن تحضر جلسات البرلمان هذا الأسبوع، وقد تواصلت مع رئاسة مجلس النواب واتفقوا على عقد الاجتماع في موعد لاحق بحضور تمثيلي واسع للحكومة لإعادة النظر في الميزانية للمرة الرابعة” وذلك في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين.

وقبل أيام، أصدر مجلس النواب قرارا جديدا تشكيل لجنة لمراجعة مصروفات حكومة الوحدة الوطنية منذ توليها المسؤولية.

كما شمل القرار رقم 4 لسنة 2021 تشكيل لجنتين آخرتين لمتابعة عمل مصرف ليبيا المركزي، ومناقشة الميزانية مع الوزراء المعنيين في حكومة الدبيبة.

يشار إلى أن مجلس النواب رفض مشروع الميزانية المقدم من قبل الحكومة الأسبوع الماضي، وحدد جلسة منتصف الأسبوع الجاري لإعادة نظرها مرة رابعة.