الشارف: البرلمان سيبحث في جلسته اليوم التصديق على تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب أحمد الشارف أن ملف الميزانية العامة للدولة سيحظى بمناقشات واسعة في جلسة اليوم الإثنين، موضحًا أن المجلس سيبحث التصديق على تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة الليبية اللواء حسين محمد العائب.

الشارف وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الإثنين، كشف عن عقد جلسة للمجلس، غدًا الثلاثاء لمساءلة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة حول ما قدمته خلال 100 يوم من توليها المسؤولية في البلاد، إضافة لمناقشة بعض الموضوعات التي سيطرحها عدد من النواب اللييبين للنقاش.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية