«العيساوي» يطالب بالاستفتاء على مشروع الدستور المدعوم من تنظيم الاخوان

أبدى علي العيساوي، وزير الاقتصاد السابق في حكومة السراج والمتهم في قضية اغتيال عبد الفتاح يونس، استغرابه مما أسماه «عدم طرح مشروع الدستور الذي أقرته هيئة منتخبة، للاستفتاء من الشعب كما كان مقررا»، في إشارة إلى مشروع الدستور المدعوم من تنظيم الإخوان.

وقال العيساوي، في تغريدتين له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “استغرب عدم طرح مشروع الدستور الذي أقرته هيئة منتخبة، للاستفتاء من الشعب كما كان مقررا”.

وأضاف “بدلا من ذلك، يصرون علي الخوض في جدل بشأن قاعدة دستورية تتجاذبها أطراف ومصالح عديدة مما يعطي انطباعا بوجود أيادي ترغب في التحكم بالعملية برمتها وتصميمها علي مقاسات معينة”.

وتابع “نصيحتي للجنة الخمسة وسبعين المجتمعة في جينيف الآن، خذوها مني واعصبوها برأس الهيئة التأسيسية للدستور واخرجوا منها سالمين”.

ورد على أحد المتابعين، قائلا: “السؤال لماذا تصر البعثة على تجاوز عمل انجز من لجنة منتخبة محددة العمل والمهام وتمثل كل ليبيا والعمل من خلال اشخاص تختارهم هي وقواعد تضعها هي بدون شفافية ولا معايير معروفة ولصالح من؟؟ إذا كان الدستور لصالح الليبيين فهم أولى أن يقبلوا أو يرفضوا نص الدستور وليس سواهم”.