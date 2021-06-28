اللافي يبحث مع آمر محور الزطارنة بـ”بركان الغضب” مستجدات الاتفاقيات مع الدول

ليبيا – استقبل عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي أمس الأحد بطرابلس، آمر محور الزطارنة بعملية “بركان الغضب” ووكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة للشؤون السياسية محمد خليل عيسى.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عمل الوزارة على الصعيدين الأقليمي والدولي.

وناقش عضو المجلس الرئاسي مع آمر محور الزطارنة، العديد من المواضيع والقضايا المتعلقة بتنظيم عمل وزارة الخارجية، فيما يخص العمل السياسي والقنصلي، وكذلك آخر المستجدات حول متابعة الاتفاقيات مع الدول التي وصفت بـ”الشقيقة والصديقة” في اشارة منه لإتفاقيات السراج – أردوغان بشأن جلب السلاح والمرتزقة السوريين لمسلحي الوفاق.

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