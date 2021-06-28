الدبيبة: في 3 أشهر تم توحيد 80% من المؤسسات المنقسمة

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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إن ليبيا استطاعت خلال ثلاثة أشهر توحيد 80 % من المؤسسات المنقسمة.

وأضاف الدبيبة – خلال مع اجتماع مع رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي- أن الحكومة وجدت تركة من 10 سنوات، أو أكثر، من المشكلات في مجالات مختلفة، في الصحة والمصارف والطاقة.

ودعا ئيس حكومة الوحدة الوطنية المغرب لدعم ليبيا في تحضيرها للانتخابات المقبلة، قائلا: “هدفنا واحد، وهو استرجاع ليبيا وإدارتها من طرف الليبيين من خلال الاتفاقات أو الانتخابات”.

ومن جهته، أكد المالكي أن الحلول توجد داخل ليبيا لا خارجها، لذلك دعَمَ المغرب الحوار الليبي – الليبي، واعتبره الحل الوحيد للأزمة الحالية”.

ولفت رئيس البرلمان المغربي إلى أن الرباط لا يزال وسيبقى بجانب ليبيا، “لأننا نعتبر أن استقرار المغرب الكبير وأمنه جزء من استقرار ليبيا وأمنها، موضحًا أن المصالحة الوطنية هي المفتاح لإيجاد حل للقضية الليبية.