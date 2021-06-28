عقيلة صالح: حكومة الوحدة الوطنية ستمتثل أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل

طبرق 28 يونيو 2021 م (وال) ــ علمت وكالة الأنباء الليبية أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أبلغ أعضاء المجلس في جلستهم اليوم الاثنين أن الحكومة تعتذر عن حضور جلسة اليوم نظرا لوجود رئيسها وعدد من الوزراء في مهام خارج أرض الوطن، مؤكدا أنها ستكون حاضرة في جلسة الأسبوع المقبل لاستعراض خطة عملها خلال المائة يوم من بداية عملها.

بدوره، وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة إن الحكومة لن تحضر جلسات البرلمان هذا الأسبوع، وقد تواصلت مع رئاسة مجلس النواب واتفقت على عقد الاجتماع في موعد لاحق بحضور تمثيلي واسع للحكومة.

من جهة أخرى، أضافت المصادر أن المستشار عقيلة أطلع أعضاء المجلس على فحوى الرسالة التي تلقتها رئاسة مجلس النواب من لجنة 5 + 5 العسكرية المشتركة والتي تطلب فيها وقف البت في ميزانية وزارة الدفاع إلى حين تعيين وزير ووكيل للوزارة.

وانطلقت أعمال جلسة مجلس النواب الرسمية اليوم الإثنين 28 يونيو برئاسة رئيس مجلس النواب وحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب وذلك لاستكمال النقاش والمداولة حول بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 في جلسة مغلقة غير منقولة على الهواء مباشرة. (وال-طبرق).

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