وزير الصحة يطمئن على الوضع الوبائي داخل بلدية الشويرف

ليبيا – التقى وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي أمس الأحد عميد وأعضاء المجلس البلدي ببلدية الشويرف؛ بحضور مدراء إدارات “الطوارئ الصحية، والموارد البشرية، المشروعات”.

الزناتي أطمأن خلال اللقاء بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة على الوضع الوبائي بالبلدية، مشددًا على تعزيز مخزون الأكسجين، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لمراكز العزل والفلترة بالبلدية.

وطالب البلدية والجهات الإدارية التشديد على المواطنين بالالتزام والتقيد بالإجراءات الوقائية والتي تُعد خط الدفاع الأول لتجنب الإصابة بالفيروس.

وأشار مكتب الوزارة إلى أن التقارير الأخيرة الواردة من البلدية تؤكد بأن الوضع الوبائي ببلدية الشويرف جيد جدًا.

يُشار إلى أن وزارة الصحة قد تلقت بلاغًا بشأن تفشي وباء جائحة كورونا بالبلدية؛ حيث اتخذت إدارة الطوارئ الصحية جُملة من الإجراءات العاجلة للسيطرة على الوضع، من خلال التنسيق السريع والكامل مع مراكز العزل بمنطقة غريان والودان ومركز الفلترة براك الشاطي، لاستقبال الحالات الحرجة من المصابين بفيروس كورونا من البلدية، وإرسال فرق طبية طارئة لدعم المستشفى، بالإضافة إلى صرف الإحتياجات المستعجلة للمستشفى وأهمها وسائل حماية شخصية واسطوانات أكسجين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية