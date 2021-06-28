تنتوش: ستنصبّ مناقشات جلسة البرلمان اليوم على القاعدة الدستورية وآلية اختيار الرئيس

ليبيا – أكد رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش أن البرلمان لن يناقش الميزانية في جلسة اليوم الإثنين وستنصبّ المناقشات على القاعدة الدستورية وآلية اختيار الرئيس والمناصب السيادية.

تنتوش وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” قال: إن مناقشات الميزانية انتقلت إلى اللجنة المشكلة من الحكومة ومجلس النواب، وقد وصلت إلى تفاهمات جيدة جدًا.

وأضاف: “اتفقنا على تقليص الميزانية وتضمين ملاحظات لجنة المالية بمجلس النواب فيها، وستناقَش الميزانية في جلسة أخرى يدعو إليها مجلس النواب، ونعتقد أنها ستُعتمد هذه المرة”.

وفيما يخص المرتبات، رأى تنتوش أنه من الصعب جدًا تضمين قوانين زيادة المرتبات لفئات دون أخرى؛ لأن البقية ستحتج.

وأشار إلى أن البرلمان اتفق مع حكومة الوحدة على دراسة جدول مرتبات موحَّد، وتقديمه لمجلس النواب لمناقشته واعتماده حسب الدرجات الوظيفية.

كما نوه إلى أن إفراجات المرتبات في الميزانية ستضمن لكل المواطنين المتعثرة مرتباتهم.

تنتوش أكد أن مجلس النواب لن يتمكن من صرف الديون المتراكمة الخاصة بالإفراجات المالية؛ لأن الميزانية ضخمة، وسيتم تضمينها في ميزانيات السنوات القادمة على دفعات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية