العامة للكهرباء تعلن مواصلة حملة فصل الإنارة والكواشف الخارجية للمحال التجارية

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أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين أن الإدارة العامة لخدمات المستهلكين والتوزيع تواصل حملاتها لفصل الإنارة والكواشف الخارجية في عديد المناطق.

وأضاف الشركة أن دائرتي خدمات المستهلكين وتوزيع جنزور تواصل حملتها اليومية لفصل الإنارة والكواشف الخارجية التي تعمل في واجهة المحال التجارية أثناء فترة النهار ببعض الأحياء السكنية بمدينة طرابلس

وطلبت الشركة أصحاب المحال التجارية التعاون التام مع الشركة العامة للكهرباء من خلال قفل الإضاءة أثناء فترة النهار والاكتفاء بما تحتاجه وقفل الإضاءة أثناء إغلاق المحل سواء كان بالفترة الليلية أو الظهيرة.

ودعت الشركة لعامة للكهرباء أصحاب المحال إلى تركيب خلايا ضوئية للتحكم فيها بحيث تساهم في التقليل من عدد ساعات طرح الأحمال.

تشهد ليبيا هذه الأيام تزايد تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة مع ارتفاع درجات الحرارة، هذا الملف الذي عجزت كافة الحكومات المتعاقبة على حله واكتفت فقط بالوعود التي لم تنفذ أيًا منها.