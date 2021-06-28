بالخير: المفوضية ستفتح سجلها الانتخابي أمام الناخبين في 4 يوليو المقبل

ليبيا – أكد عضو المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير أن المفوضيةستفتح سجلها الانتخابي أمام الناخبين في ليبيا كافة يوم 4 يوليو المقبل.

بالخير وفي تصريحات لمنصة “فواصل” أشار إلى أن السجل سيكون مفتوحًا أمام الراغبين في التسجيل ممّن هم فوق 18 سنة، والراغبين في تغيير مركزهم السابق.

وأضاف:”لدينا 30 مركز تسجيل موزعة على كل مدن ليبيا، مسجل بها مليونان و400 ألف، ونحن على تواصل مستمر مع السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية”.

بالخير نوه إلى أن المفوضية ستعلن عن افتتاح سجل الناخبين في مؤتمر صحفي تعلن من خلاله افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية أيضًا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية