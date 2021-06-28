الوطنية للنفط تعلن عن تحقيقها إيرادات قياسية خلال مايو الماضي

ليبيا – أعلنت المؤسسةالوطنية للنفـط أن صافي إيرادات شهر مايو للعام 2021 من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل الى مستويات قياسية، مدفوعًا بطلب قوي وزيادة في الأسعار العالمية، حيث سجل مستوى 1,322,362,503.68 دولار أمريكي من النفط الخام، يليها الغاز والمكثفات والتي وصلت الى 53,055,556.55 دولار أمريكي.

الوطنية للنفط حققت بحسب بيان لها نشرته عبر مكتبها الإعلامي أمس الأحد إيراد من المنتجات النفطية 13,925,159.15 دولار أمريكي، وعوائد البتروكيماويات 584,405.61 دولار أمريكي، إضافةً الي 5,824,254.83 يورو؛ مما يعني أن إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية بالدولار الأمريكي قد وصل إلى 1,389,927,624.99 دولار أمريكي، و 5,824,254.83 يورو.

وفي هذا الصدد علق رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قائلًا: “يجب المحافظة على استقرار معدلات الإنتاج وزيادتها”.

وأضاف: “نحن متفائلون بالاتجاه العام لأسعار النفط ونتوقع تحقيق فائض في الايرادات مع نهاية العام الجاري، كما نعلن أيضًا عن مباشرة شركة راس لانوف بدء إجراءات تصريف الإنتاج من البولي إيثيلين في السوق المحلي، الأمر الذي يترتب عليه المساهمة في تخفيف أعباء استيراد هذه المواد بالعملة الصعبة، علمًا بأن مادة البولي متاحة بأسهل الإجراءات للقطاع الخاص المتخصص في الصناعات البلاستيكية”.

وأشارت المؤسسة إلى أن إيرادات مايو لا تتضمن الإتاوات والضرائب، كما أن هناك 194,736,598.07 مليون دولار من إيرادات شهر مايو سيتم إظهارها في تحصيلات شهر يونيو، نتيجة أن تاريخ استحقاقها تزامن مع عطلة في بداية شهر يونيو، الأمر الذي يستوجب توثيقها في تاريخ تحصيلها .

ولفتت إلى أن مصفاة الزاوية قد عاودت التشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية للوحدتين وبطاقة تكريرية يومية تتجاوز الــ 100 ألف برميل يومي، مما يخفف العبء على استيراد المحروقات، فضلًا عن شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة أوباري يتم تحمليها على الشركة العامة للكهرباء، والتي قُدِرت قيمتها في شهر مايو بــ 18,676,528.13 دولار أمريكي.

ونوهت المؤسسة إلى أنه تم تزويد شركة مليتة بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقه الكهربائية قيمتها 2,630,442.23 دولار أمريكي، وتم تحمليها على الشركة ليصار الى تسويتها لاحقا.

المؤسسة الوطنية للنفط أكدت أنها ستستمر في الإعلان عن عائدات النفط بكلّ شفافية، وذلك تماشيًا مع مبادئها بالإفصاح والشفافية الذي لطالما دأبت في انتهاجه منذ يناير 2018 وواصلت العمل به إلى يومنا هذا، بحسب ما ذكره البيان.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية