انطلاق جلسة رسمية مغلقة لمجلس النواب في طبرق

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انطلقت اليوم الإثنين في طبرق أعمال جلسة رسمية مغلقة لمجلس النواب برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

ومن المقرر أن تخصص جلسة اليوم لاستكمال النقاش والمداولة حول بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

ولا يزال مرور الموازنة العامة للدولة لعام 2021، التي اقترحها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على النواب يواجه صعوبات متزايدة، ولم تحصل الموازنة على الموافقة إلى الآن، بعد فشل مجلس النواب في الموافقة على مشروع الميزانية.

وتكرر تأجيل جلسات المجلس لعدة أسباب، أحدها كان بسبب أن الميزانية ضخمة جداً لا تناسب فترة الحكومة، وثانيها أنها لا تتضمن زيادة رواتب بعض الفئات، وثالثها أنه يتم إعاقتها لأنها لم تتضمن بنوداً للإنفاق على المؤسسة العسكرية التي يقودها خليفة حفتر وغيرها، وهو ما يعتبره مراقبون فشلاً متكرراً لمجلس النواب في الموافقة على مشروع الميزانية.

وعرضت الحكومة ميزانية تقدر بـ 93.7 مليار دينار ليبي، ستخصّص منها 34.6 مليار دينار للمرتبات، و12.6 للجهات والوزارات التابعة للدولة، في حين سيوجه مبلغ 20 مليار دينار إلى باب التنمية و22.6 مليار للدعم و4 مليارات لبند الطوارئ.