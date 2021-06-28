«عقيلة صالح»: وجود رئيس الحكومة خارج البلاد حال دون حضوره جلسة اليوم

علمت وكالة الأنباء الليبية أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أبلغ أعضاء المجلس في جلستهم اليوم الإثنين أن الحكومة تعتذر عن حضور جلسة اليوم نظرا لوجود رئيسها وعدد من الوزراء في مهام خارج البلاد، وأنها ستكون حاضرة في جلسة الأسبوع المقبل لاستعراض خطة عملها خلال المائة يوم من بداية عملها.

وأطلع عقيلة صالح أعضاء المجلس على فحوى الرسالة التي تلقتها رئاسة مجلس النواب من لجنة 5 + 5 العسكرية المشتركة والتي تطلب فيها وقف البت في ميزانية وزارة الدفاع الى حين تعيين وزير ووكيل للوزارة، بحسب ما جاء من مصادر وكالة الأنباء الليبية.