بليحق: حكومة الوحدة الوطنية اعتذرت عن حضور جلسة مجلس النواب اليوم

أكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اعتذرت عن حضور جلسة مجلس النواب اليوم، والتي كانت مقررة لاستكمال النقاش والمداولة حول بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وقال بليحق، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق بحضور تمثيل واسع للحكومة، سيتم تحديد موعده لاحقا.

– انطلاق جلسة «مغلقة» لمجلس النواب لاستكمال النقاش حول الميزانية

وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت أعمال جلسة مجلس النواب الرسمية، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس مجلس النواب وحضور النائب الأول لرئيس المجلس، في جلسة مغلقة وغير منقولة على الهواء، وفق بليحق.

يأتي ذلك قبل ساعات من عقد اجتماعات الملتقى السياسي الليبي، التي تنطلق أعماله اليوم في مدينة جنيف بسويسرا، برعاية أممية، لاستكمال تنفيذ بنود خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي، وعلى رأسها إجراء انتخابات ديسمبر في موعدها، وتوحيد المؤسسات العسكرية في البلاد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا