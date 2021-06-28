الرقابة الصحية بمنفذ رأس إجدير: لم تصلنا تعليمات خاصة بانتشار سلالات جديدة بتونس

ليبيا – قال مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ راس اجدير مختار المنصوري إن انتشار عدة سلالات من فيروس كورونا في الجارة تونس، وتصنيفها في القائمة الحمراء التي يحظر السفر إليها، يفترض اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية، ولكنهم لم يتلقوا أي تعليمات ما عدا تشديدها.

المنصوري أشار في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر إلى أن الحركة بالمعبر خلال اليومين الأخيرين شهدت انخفاضًا ملحوظًا؛ حيث لم يتجاوز عدد السيارات 400 سيارة، مقارنة بـ7000 سيارة في الأيام الماضية، واقتصرت الحركة على الحالات الاضطرارية.

وأكد أن الجانب التونسي لا يفرض كود “كيو آر” على شهادات تحليل بي سي آر الخاص بالكشف على فيروس كورونا، رغم توفر هذه التقنية لديهم بنسبة ثلاثة أرباع في مختبراتهم.

من جهة أخرى أوضح مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ راس اجدير، أن المنفذ ما زال يفتقر لشركات النظافة والتعقيم رغم مراسلاتهم لكل الجهات المعنية، وأنهم يعتمدون في هذا الأمر على إمكانياتهم الذاتية، على حد قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية