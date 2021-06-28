الأرصاد: الأجواء ساخنة على أغلب مناطق ليبيا ورطوبة عالية بالساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء ساخنة على أغلب مناطق ليبيا، بينما تكون معتدلة على أقصى الساحل الشرقي.

وأضاف المركز في نشرته اليوم الإثنين، أن السماء ستكون صافية في عموم ليبيا فيما تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة، مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة:

الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و35 درجة مئويةْ على مناطق الجبل الأخضر، وبين 37 و42 درجة على باقي المناطق مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء صافية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و43 درجة مئوية.

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