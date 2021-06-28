جنرال إيطالي: وجود استخباراتنا يساعد على حفظ أدوار بلدنا في ليبيا

رأى الأستاذ في جامعة روما للشؤون الاستراتيجية الجنرال الإيطالي ‏كارلو جان، أن وجود الاستخبارات الإيطالية يساعد على حفظ أدوار بلدنا في ليبيا.

وقال جان في مقال له بمجلة «فورميكي» الإيطالية: “إن الولايات المتحدة تسعى لاستغلال إيطاليا، لأنها تعلم ‏دور إيطاليا المركزي، كونها غرفة التحكم لأي تدخلات دولية في ‏ليبيا. وعلى ‏إيطاليا أن تتحرك بسياسة خارجية منفصلة ومستقلة عن الولايات ‏المتحدة، وتسعى لأن تكسب الأرض من جديد في ليبيا”.

وأضاف “القضايا التي تشكل أولوية بالنسبة لإيطاليا ‏في ليبيا ليست أولوية بالنسبة لأمريكا، فمثلا بالنسبة لواشنطن، ‏الهجرة من ليبيا ومنطقة الساحل ليست أولوية، بينما الإرهاب هو ‏أولويتها الأولى، لذلك تحتاج روما إلى سياسة الواقعية وأن تتعلم ‏تسير بمفردها”

‏وأشار إلى أن الساسة الأمريكيين استغلوا عدم وجود سياسة إيطالية ‏واقعية لتعزيز الاستقرار في ليبيا، ليس فقط من خلال الحديث، ‏وذلك لأنها ليست لديها قدرة على مواجهة السلوك العدواني وغير ‏المتوقع لتركيا، وفي المقابل ‏انتظرت الحكومات الإيطالية المختلفة على أمل التزام أمريكا ‏وتحولها لدعم روما.

وتابع “هذا كان واضحا في تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، ‏أنتوني بلينكين، أمام نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، بأنهم بحاجة ‏للدعم العسكري الإيطالي لتأمين الانتخابات، على أمل أن تكون ‏هناك فرصة اقتصادية بليبيا، خاصة وأن إيطاليا ‏لم تفقد قيادتها في العلاقات الاقتصادية مع الشعب الليبي ‏والسلطات المحلية‎”.

واستطرد “وجود الاستخبارات في الفترة الحالية، ‏سيساعد بصورة كبير في الحفاظ على أدوار إيطاليا في ليبيا، لابتعاد ‏عن الإملاءات التركية، لحكومة الدبيبة التي حظرت استيراد ‏طرابلس للأسلحة الإيطالية‎، وكما رأينا في مؤتمر برلين الأخير حول مستقبل ليبيا، تم ‏توجيه الدعوة إلى انسحاب القوات الأجنبية من البلاد إلا أنها لا تزال مجرد ‏تمنيات”، مشيرًا إلى أنه من دون نزع سلاح المليشيات وبناء جيش ‏وقوات أمن وطني سيصبح من غير العملي أن يكون هناك انتخابات ‏‏24 ‎ديسمبر.

وعن أزمة الهجرة غير الشرعية، قال: “إن الدعم الإيطالي الأخير ‏لتجديد تمويل الاتحاد الأوروبي لليبيا للمهاجرين على طريقة ‏البلقان، يمكن أن يسهل اتفاقية مماثلة لأولئك القادمين من ‏طرابلس، تبقى الحقيقة أن على إيطاليا أن تلزم نفسها بشكل مباشر، ‏دون اللجوء إلى أمريكا الأم”.

وحذر من أن تركيا أكثر ارتباطًا بالولايات المتحدة من ‏إيطاليا، على الرغم من خلافات أنقرة مع اليونان، وهجومها على ‏الأكراد وشرائها أنظمة‎ S-400 ‎ من روسيا، ستظل تركيا ضرورية ‏لوصول الولايات المتحدة إلى البحر الأسود، وللدعم الذي تقدمه ‏لأوكرانيا، ولمحاربة روسيا في سوريا ولبنان، ولالتزاماتها المتجددة في ‏أفغانستان، ومؤخراً لبيع طائراتها المسلحة بدون طيار إلى بولندا‎.