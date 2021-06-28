«الفلاح»: 2000 ميجاوات عجز شبكة الكهرباء والحل في تنفيذ 3 مشاريع

أكد المدير العام للشركة العامة للكهرباء، إبراهيم الفلاح، أنه قدم استقالته من منصبه، في فبراير الماضي ورُفضت، مشيرا إلى أنه استقال فيما بعد؛ بسبب سوء إدارة ملف الكهرباء من قبل مجلس إدارة الشركة.

وقال الفلاح، في تصريحات صحفية له: “عجز الشبكة الحالي قدرته في المتوسط 2000 ميجاوات، وحل الأزمة ممكن بتنفيذ 3 مشاريع وفق جدول زمني محدد، وهي إدخال 640 ميجاوات بمحطة مصراتة، و740 ميجاوات بمحطة غرب طرابلس، و670 ميجاوات بمحطة طبرق”.

وأضاف “ربط الشبكة بين مصراتة وسرت يجرى العمل عليه، ومحطة الخليج البخارية بسرت تخضع لعملية صيانة من قبل فريق هندي، وكذلك محطة أوباري تخضع للصيانة أيضا”.

وتابع “قطاع الكهرباء في ليبيا به 46 ألف موظف، والتدريب داخل الشركة مهمل، وملف الكهرباء لم يُسيّس للحظة واحدة كما يزعم كثيرون، ولم يكن لنا أي علاقة بالانقسام الحاصل”.