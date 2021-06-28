لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة تسلم تقريرها اليوم

قال عضو لجنة المناصب السيادية، التابعة لمجلس الدولة، سعد بن شرادة، إن اللجنة ستلم التقرير النهائي للمجلس اليوم الإثنين.

وأوضح بن شرادة، في اتصال خاص إلى «بوابة الوسط»، أنه من المقرر تسليم التقرير النهائي للمجلس اليوم، على أن يتم نشر نتائج التقرير حول الأسماء المختارة للمناصب السيادية الخاصة بالمجلس على الموقع، في حال تم اعتماده وفتح باب التظلمات بعد ذلك.

ووفق بن شرادة، ترشح عدد كبير للمناصب التي تولى مجلس الدولة اختيارها، وتشمل «رئيس ديوان المحاسبة، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، وعضوية إدارة هيئة مكافحة الفساد وعضوية إدارة مصرف ليبيا المركزي، وعضوية المفوضية العليا للانتخابات ووكيل الرقابة الإدارية».

وأشار إلى اختيار 7 إلى 10 مرشحين لكل منصب، وسيتم نشر الاسماء على الموقع في حال تم اعتمادها.

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