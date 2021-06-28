ارتفاع هامشي للدولار الأميركي أمام الدينار بالسوق الموازية واستقرار باقي العملات

ارتفع الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي بشكل هامشي، في السوق الموازية، اليوم الإثنين، فيما استقرت باقي العملات.

وسجلت العملة الأميركية 5.07 دينار، اليوم، مقارنة بـ5.06 دينار أول من أمس حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

فيما استقر سعر صرف كل من العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) عند 5.95 دينار، والبريطانية (الجنيه الاسترليني) عند 6.95 دينار.

كذلك، لم يطرأ أي تغيير على سعر صرف الليرة التركية، والتي سجلت 0.59 دينار، والدينار التونسي الذي سجل 1.83 دينار ليبي.

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